Deutsche Anleihen: Kursverluste - Schwacher Ifo-Index stützt nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nachgegeben.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,10 Prozent auf 168,30 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,10 Prozent.

Die etwas freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten hat die Anleihekurse belastet. Die stärker als erwartet eingetrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft stützte die Anleihen nicht. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, fiel im Oktober den vierten Monat in Folge. "Aus der Corona-Krise ist eine Knappheitskrise geworden", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Materialknappheiten lasteten schwer auf der Industrie. Hinzu kämen Preisturbulenzen an den Energiemärkten.

In der vergangenen Woche war die Zehnjahresrendite bis auf minus 0,07 Prozent gestiegen. Sie näherte sich damit weiter der Nulllinie an. Für Zinsauftrieb sorgen vor allem steigende Inflationserwartungen. Sie sind Folge stark steigender Energiepreise und erheblicher Verspannungen im internationalen Warenhandel. Die Preise vieler Vorprodukte und Rohstoffe steigen deshalb seit einigen Monaten kräftig. Dies wirft zunehmend die Frage nach einer geldpolitischen Reaktion großer Notenbanken auf./jsl/bgf/jha/