Deutsche Anleihen: Kursverluste - Robuste Konjunkturdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag nach robusten Konjunkturdaten gefallen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Nachmittag um 0,15 Prozent auf 177,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,53 Prozent.

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juli stärker erholt, als in einer ersten Schätzung ermittelt worden war. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie signalisiert jetzt wieder wirtschaftliches Wachstum. Überraschend starke Anstiege gab es in Italien und Spanien, die besonders stark von der Corona-Krise betroffen waren.

Auf Erholungskurs befindet sich auch die US-Industrie. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Juli von 52,6 Punkten im Vormonat auf 54,2 Zähler. Volkswirte hatten lediglich mit einer Aufhellung auf im Mittel 53,6 Punkte gerechnet. Belastet durch die Corona-Krise war der Indikator im April noch bis auf 41,5 Punkte gefallen. Vor allem die Auftragslage der US-Unternehmen verbesserte sich deutlich. Der Indikator gilt als wichtigstes Barometer für die US-Wirtschaft. Zudem sorgt die bislang in den USA besser als erwartet verlaufene Berichtsaison für Zuversicht und belastet die als sicher geltenden Staatsanleihen./jsl/he