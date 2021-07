Deutsche Anleihen: Kursverluste - Rendite erholt sich von Dreimonatstief

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag anfängliche Verluste ausgeweitet.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Nachmittag um 0,24 Prozent auf 173,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,29 Prozent. Am Vortag war sie mit minus 0,34 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die als sicher geltenden Anleihen. Für Verunsicherung sorgt weiter die rapide Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. Sie macht sich zurzeit vor allem in Asien, aber auch in Teilen Europas breit.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat angesichts des veränderten EZB-Inflationsziels das Primat der Preisstabilität betont. "Die neue Strategie hilft der Geldpolitik, Preisstabilität für die Menschen im Euroraum zu sichern", erklärte Weidmann. "Eine Inflationsrate von zwei Prozent in der mittleren Frist ist als Ziel klar und leicht zu verstehen. Wir streben weder niedrigere noch höhere Raten an. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Vortag ihre neue geldpolitische Strategie vorgestellt./jsl/jha/