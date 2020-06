Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gefallen.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,15 Prozent auf 170,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,287 Prozent. Weiterhin dominiert die Hoffnung auf eine schneller Rückkehr zu Normalität aus der Corona-Krise.

Der italienische Anleihemarkt hingegen wurde auch am Freitag von den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) des Vortages gestützt und verzeichnete nur geringe Verluste. Die Rendite legte lediglich leicht zu, nachdem sie am Vortag deutlich gefallen war. Die EZB hatte am Donnerstag ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen (PEPP) kräftig um 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro aufgestockt. Die Ausweitung war noch stärker als von vielen Ökonomen erwartet worden war. Die Notenbank hatte zuletzt italienische Anleihen stärker gekauft, als es der Anteil am Eigenkapital (Kapitalschlüssel) der EZB nahelegt. Allerdings war dies von der Europäischen Zentralbank angekündigt worden.

Die sehr schwachen Auftragseingänge aus Deutschland bewegten den Markt in diesem Umfeld kaum. Die Corona-Krise hatte die Auftragseingänge der deutschen Industrie im April noch stärker einbrechen lassen als erwartet. Die Aufträge waren im Monatsvergleich um 25,8 Prozent eingebrochen. Dies ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Januar 1991./jsl/la/mis