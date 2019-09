Deutsche Anleihen: Kursverluste - Gewinne in Italien

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch durch die zuversichtlichere Stimmung an den Finanzmärkten belastet worden.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,18 Prozent auf 178,51 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,68 Prozent. Erst am Dienstag war die Rendite auf ein neues Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen.

Belastet wurden Bundesanleihen durch die bessere Stimmung an der Börse. Dort sorgten mehrere politische Entwicklungen für Auftrieb. Zum einen fassten Anleger Hoffnung, dass ein ungeregelter Brexit Ende Oktober verhindert werden könne. Am Dienstagabend hatte das britische Parlament Vorarbeit geleistet. Ein entsprechendes Gesetz soll am heutigen Mittwoch verabschiedet werden. Das Vorhaben torpediert den harten Brexit-Kurs der Regierung.

Gedrückt wurden die Anleihekurse außerdem durch Äußerungen der designierten EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie bekräftigte zwar ihre Haltung, dass die Geldpolitik im Euroraum locker bleiben müsse. Allerdings lenkte sie während einer Anhörung vor dem EU-Parlament den Blick auf negative Nebenwirkungen der seit Jahren extrem expansiven Ausrichtung der EZB. Lagarde soll Anfang November dem aktuellen EZB-Präsident Mario Draghi nachfolgen.

Deutliche Kursgewinne gab es gegen den Markttrend am italienischen Anleihemarkt. Ministerpräsident Giuseppe Conte stellte die designierten Regierungsmitglieder vor, die am Donnerstag vereidigt werden sollen. Am Dienstag hatte sich die Fünf-Sterne-Bewegung bei einer Onlineabstimmung für eine Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) ausgesprochen. Die Kurse italienischer Staatsanleihen legten merklich zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel um 0,05 Prozentpunkte auf 0,82 Prozent./jsl/fba