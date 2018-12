Deutsche Anleihen: Kursverluste - Entspannung am italienischen Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gefallen.



Der richtungweisende Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,21 Prozent auf 162,98 Punkte. Die Rendite für Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren stieg auf 0,27 Prozent.

Spekulationen über eine Entspannung im Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien haben die als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen belastet. Deutlich gestiegen sind hingegen die Kurse italienischer Staatsanleihen. Händler verwiesen auf Berichte, laut denen die italienische Regierung der EU-Kommission eine geringere Neuverschuldung als bisher anstrebt.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte trifft sich am Mittwochabend mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, um über den Haushaltsstreit zu sprechen. Eine Bestätigung für die Berichte gab es bisher nicht. Die Rendite von zehnjährigen italienischen Staatsanleihen fiel um 0,11 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent.

Deutlich gefallen sind die Kurse britischer Staatsanleihen. Premierministerin Theresa May muss sich noch am Mittwochabend einer Misstrauensabstimmung um ihr Amt als Chefin der konservativen Regierungspartei stellen. Sollte May die Abstimmung verlieren, wäre auch ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten. Dem Antrag werden allerdings nur geringe Chancen eingeräumt. Laut Medienberichten haben sich vor der Abstimmung bereits ausreichend Abgeordnete aus der konservativen Regierungsfraktion hinter May gestellt./jsl/fba