Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen.



Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,15 Prozent auf 164,87 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,05 Prozent.

EZB-Direktoriumsmitglied Benoit Coeuré hat die Hoffnungen auf eine Abmilderung des Negativzinses gedämpft. "Im Au­gen­blick se­he ich das geld­po­li­ti­sche Ar­gu­ment für ei­ne Staf­fe­lung nicht", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der negative Einlagenzins sei nicht das größte Problem der europäischen Banken, die mit geringer Profitabilität kämpfen.

Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen aus dem Häusermarkt auf dem Programm. In der Eurozone werden zudem Zahlen der EU-Kommission zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht./jsl/elm/jha/