Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nachgegeben.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 165,56 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,01 Prozent.

Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt belasteten am Nachmittag die Anleihekurse. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war erstmals seit knapp 50 Jahren unter die Marke von 200 000 gefallen. In der vergangenen Woche war die Zahl der Anträge um 8000 auf 196 000 gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt mit 210 000 Anträgen gerechnet. Auch die Kursgewinne an den Aktienmärkte belasteten die als sicher geltenden Staatsanleihen.

Die Einigung zwischen Großbritannien und Vertretern der Europäischen Union auf eine Verschiebung des Brexit bis Ende Oktober bewegte die Kurse kaum. Ein chaotischer Brexit ohne Austrittsabkommen ist mit der Einigung, die in der Nacht auf Donnerstag erfolgte, vorerst abgewendet.

Die Entwicklung in der Eurozone war uneinheitlich. So gaben die Renditen in südeuropäischen Ländern wie Italien, Spanien und Griechenland merklich nach./jsl/he