Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nachgeben.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,06 Prozent auf 164,11 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,08 Prozent.

Die Kursgewinne an den Aktienmärkten belasteten laut Händlern die Festverzinslichen. Gestiegen sind die Renditen britischer Anleihen. Die Unsicherheit um den weiteren Brexit-Prozess sind hoch. Die britischen Abgeordneten hatten sich am Vorabend gegen einen Brexit ohne Abkommen ausgesprochen. Am Nachmittag begann das britische Parlament eine Debatte über eine Verschiebung des EU-Austritts. Bislang ist geplant, dass Großbritannien die Staatengemeinschaft am 29. März verlässt. Nach dem Willen von Premierministerin Theresa May müssen sich die Abgeordneten zwischen einer kurzen und einer langen Verzögerung des EU-Austritts entscheiden./jsl/fba