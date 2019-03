Deutsche Anleihen: Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch trotz der anhaltenden Brexit-Unsicherheit gefallen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank um 0,15 Prozent auf 164,42 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,07 Prozent.

Die Märkte werden weiter durch die ungeklärte Brexit-Frage dominiert. Die erneute Ablehnung des ausgehandelten Abkommens durch das britische Parlament am Vorabend war erwartet worden und stützte die Festverzinslichen nicht. An diesem Mittwoch wird das Parlament in London über die Möglichkeit eines Austritts Großbritanniens aus der EU ohne ein Abkommen abstimmen.

"Es ist zu vermuten, dass sich die Abgeordneten gegen einen Austritt ohne Abkommen aussprechen werden", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Danach werde das Unterhaus wohl am Donnerstag einer Verlängerung der Austrittsfrist zustimmen. Nach seiner Einschätzung bleibt ein "weicher Brexit" die wahrscheinliche Option. Auch am britischen Anleihemarkt wurde diese Zuversicht geteilt und die Kurse britischer Anleihen gaben merklich nach.

Etwas belastet wurden die deutschen Anleihen durch robuste Daten aus der Industrie der Eurozone. Die Produktion legte im Januar überraschend deutlich zu./jsl/jkr/jha/