Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nachgegeben.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 163,29 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,24 Prozent. Im Euroraum fielen die Kursbewegungen überwiegend moderat aus.

Deutlich zugelegt haben die Kurse britischer Staatsanleihen. Premierministerin Theresa May hat die Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament verschoben. May will nun mit ihren Amtskollegen aus den EU-Staaten und den Spitzen der Europäischen Union nachverhandeln. Britische Staatsanleihen profitierten von der wachsenden Verunsicherung. Die Forderungen nach einem zweiten Referendum über einen Austritt aus der EU nehmen zu. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen fiel um 0,07 Prozentpunkte auf 1,19 Prozent.

Konjunkturdaten hatten auf den Kursverlauf deutscher Anleihen wenig Einfluss. Robuste Exportdaten aus Deutschland wurden von Bankökonomen positiv kommentiert. Angesichts der zahlreichen Handelskonflikte fielen die Kommentare aber vorsichtig aus./jsl/elm/men