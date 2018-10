Deutsche Anleihen: Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gefallen.



Der für den Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,18 Prozent auf 157,85 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag zuletzt bei 0,55 Prozent.

Im Blick der Märkte bleibt die Lage in Italien. Nach einer Berg- und Talfahrt am Vortag legten die Kurse in Italien nach anfänglichen Verlusten etwas zu. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel leicht auf 3,46 Prozent.

Der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini stellte in einem Interview mit dem Fernsehsender RAI noch einmal klar, dass es keine Abstriche bei den Haushaltsplanungen geben wird. Das unabhängige parlamentarische Haushaltsbüro hatte die ökonomischen Prognosen, die der Haushaltsplanung zu Grunde liegen, als zu optimistisch bezeichnet. Finanzminister Giovanni Tria versprach hingegen am Mittwoch, dass man die selbst gesteckten Ziel erreichen wolle./jsl/jkr/jha/