Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,12 Prozent auf 159,29 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,438 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone stiegen die Renditen.

Die freundliche Entwicklung an den Aktienmärkte lastete auf den Festverzinslichen. Am Vormittag wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag unter anderen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion auf dem Kalender.

Deutlich entspannt hat sich die Lage am türkischen Anleihemarkt. Die Notenbank hatte ihren Leitzins am Donnerstag überraschend stark angehoben. Die Renditen von türkischen Staatsanleihen gingen auch am Freitag stark zurück. Daran änderten auch erneut verstörende Aussagen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan nichts. Seine Geduld mit der Geldpolitik der Währungshüter habe Grenzen, sagte der Präsident. Erdogan ist ein Gegner hoher Zinsen./jsl/jkr/fba