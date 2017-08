Deutsche Anleihen: Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag schwächer tendiert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,09 Prozent auf 165,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,36 Prozent. In der Eurozone insgesamt zeigte sich ein uneinheitliches Bild. So gingen in südeuropäischen Ländern wie Italien, Spanien und Portugal die Renditen zurück.

Erneut haben die deutschen Anleihen von den freundlichen Aktienmärkten profitiert. Die geopolitischen Risiken durch die jüngste Zuspitzung der Nordkorea-Krise sind vorerst etwas in den Hintergrund getreten.

Im Euroraum sind die Verbraucherpreise im August um 1,5 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat und damit etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 1,3 Prozent gelegen. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 1,4 Prozent erwartet. Die Auswirkungen an den Märkten hielten sich in Grenzen. Schließlich werde das EZB-Ziel von knapp zwei Prozent weiter klar verfehlt, schreiben die Analysten der Helaba. "Zudem signalisiert die unverändert niedrige Kernteuerung weiterhin einen nur gedämpften Preisdruck."

In den USA stehen am Nachmittag noch Zahlen zum privaten Konsum, zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zum Immobilienmarkt auf dem Kalender./jsl/jkr/edh