Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht nachgegeben.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 177,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,48 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Unerwartet schwache Produktionsdaten aus der deutschen Industrie haben den Bundesanleihen am Morgen keinen Auftrieb verliehen. Im Juni war die Fertigung im verarbeitenden Gewerbe weiter gesunken, während Analysten mit einem Anstieg gerechnet hatten.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt. Am Nachmittag steht der monatliche US-Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat Juli an. Die US-Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil die US-Notenbank ihre Geldpolitik auch an der Entwicklung am Arbeitsmarkt ausrichtet. Vertreter der US-Notenbank haben zuletzt immer wieder betont, dass weitere Fortschritte am Arbeitsmarkt für eine geldpolitische Wende nötig sind./jsl/jkr/eas