Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,17 Prozent auf 172,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,23 Prozent. Sie liegt damit aber weiterhin in der Nähe des tiefsten Stands seit Mitte Juni.

Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten die als sicher geltenden Staatsanleihen etwas. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juni weiter aufgehellt und ist auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit ist zudem noch etwas stärker gestiegen als in einer ersten Schätzung ermittelt. Die Eurozone starte mit Vollgas in den Sommer, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Aus den Notenbanken melden sich im Tagesverlauf einige hochrangige Vertreter zu Wort. Seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) äußern sich Präsidentin Christine Lagarde und ihr Vize Luis de Guindos. In den USA bleibt es feiertagsbedingt ruhig./jsl/bgf/eas