Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 170,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,32 Prozent. An den meisten Anleihemärkten der Eurozone legten die Renditen zu. In Italien sanken sie gegen den Trend.

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Am Wochenende hatte es eine Telefonkonferenz der beiden Handelsdelegationen gegeben, die von Beteiligten als "konstruktiv" beschrieben wurde. Beide Ländern steuern nach einem monatelangen Handelskonflikt auf ein Teilabkommen zur Entschärfung des Streits zu.

Anleiheexperte Rainer Guntermann von der Commerzbank sprach von einer "sich aufhellenden Risikostimmung" am Rentenmarkt. Allerdings geht er auch davon aus, dass Bundesanleihen weiterhin durch die Konjunkturflaute gestützt werden. In den USA stehen am Nachmittag lediglich Daten zum Wohnungsmarkt auf dem Kalender./jsl/jkr/mis