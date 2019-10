Deutsche Anleihen: Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben.



Bis zum Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,11 Prozent auf 171,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,39 Prozent. Auch in den meisten übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Für die deutsche Wirtschaft gab es keine Erholungssignale. Das Ifo-Geschäftsklima verharrte im Oktober auf dem Stand des Vormonats. Damit bleibt das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer auf niedrigem Niveau. Nach Einschätzung von Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, ist "noch längst keine Trendwende in Sicht". Er geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft auch im dritten Quartal geschrumpft sein dürfte und damit das zweite Quartal in Folge. Ökonomen sprechen immer dann von einer "technischen Rezession", wenn die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinander folgenden Quartalen sinkt./jsl/jkr/jha/