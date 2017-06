Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,09 Prozent auf 162,61 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,27 Prozent etwas tiefer. In vielen anderen Euroländern gingen die Renditen ebenfalls leicht zurück.

Am Dienstag werden nur wenige Wirtschaftsdaten veröffentlicht, die den Anleihehandel bewegen könnten. Die Hauptereignisse der Woche stehen jeweils am Donnerstag an. Dann entscheidet zum einen die EZB über ihre Geldpolitik. Es wird mit einer etwas optimistischeren Haltung gerechnet, Änderungen am geldpolitischen Kurs dürften dagegen nicht vorgenommen werden.

Zum anderen wählen die Briten ebenfalls am Donnerstag ihr neues Parlament. Es handelt sich um vorgezogene Neuwahlen, mit denen Premierministerin Theresa May eigentlich ihre Parlamentsmehrheit vergrößern wollte. In Wahlumfragen schmilzt der einst große Vorsprung der Konservativen aber dahin. Der Wahlausgang ist insbesondere wegen der anstehenden Brexit-Verhandlungen mit der EU wichtig./bgf/fbr