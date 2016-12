Deutsche Anleihen: Kursgewinne in ruhigem Umfeld

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,17 Prozent auf 164,50 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,17 Prozent.

Insgesamt verlief der Handel am deutschen Rentenmarkt kurz vor dem Jahreswechsel in ruhigen Bahnen. Etwas gestützt wurden die Anleihen durch leichte Kursverluste an den Aktienmärkten.

Das im November überraschend deutlich gestiegene Geldmengenwachstum in der Eurozone konnte die Festverzinslichen kaum bewegen. Das Gleiche galt auch für Daten vom US-Arbeitsmarkt, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wie erwartet gesunken./jkr/he