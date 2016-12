Deutsche Anleihen: Kursgewinne in ruhigem Umfeld

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,07 Prozent auf 164,34 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,175 Prozent.

Etwas gestützt wurden die Anleihen durch die Kursverluste an den Aktienmärkten. Das im November überraschend deutlich gestiegene Geldmengenwachstum in der Eurozone bewegte die Festverzinslichen derweil kaum. Zudem beschleunigte sich das Wachstum der Kreditvergabe an private Haushalte und Unternehmen. Die Daten seien "ermutigend", kommentierte Greg Fuzesi, Analyst bei der US-Bank JPMorgan.

Insgesamt verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht./jsl/jkr/mis