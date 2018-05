Deutsche Anleihen: Kursgewinne ausgeweitet - Italien verunsichert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre anfänglichen Kursgewinne ausgebaut.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,18 Prozent auf 159,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,54 Prozent.

Anleger am Rentenmarkt werden vor allem durch politische Entwicklungen verunsichert. Im Ringen um eine Regierungsbildung in Italien ebnete Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi zuletzt den Weg für eine Regierung der rechtspopulistischen Lega mit der euro-kritischen Fünf-Sterne-Bewegung. Seine Partei Forza Italia werde kein Veto gegen solch eine Allianz einlegen, erklärte er.

Anleger am Rentenmarkt sehen die mögliche neue Regierung jedoch mit Skepsis. Die Renditen von italienischen Staatsanleihen stiegen gegen den Markttrend merklich an. Die Programme beider Parteien bergen nach Einschätzung der UniCredit hohes Konfliktpotenzial mit anderen europäischen Ländern. Der Markt werde jetzt auf die Ministerliste und das Programm schauen. Tatsächlich glaubten die Anleger seit den Parlamentswahlen nicht, dass eine neue Regierung die Dinge verbessern oder verschlechtern werde, so die UniCredit.

Unterdessen wird nach dem Rückzug der USA aus dem Atom-Deal mit dem Iran die Lage im Nahen Osten zunehmend heikel. Iranische Kuds-Brigaden beschossen in der Nacht zum Donnerstag israelische Stellungen auf den von Israel annektierten Golan-Höhen. Zuvor hatte es Angriffe auf iranische Kräfte in Syrien gegeben, die weitgehend Israel zugeordnet wurden.

Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zu den Verbraucherpreise und den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung auf dem Kalender./jsl/tos/jha/