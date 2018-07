Deutsche Anleihen: Kursgewinne am Nachmittag

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,15 Prozent auf 163,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,33 Prozent.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. Etwas gestützt wurden die Festverzinslichen durch schwächer tendierende Aktienmärkte.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed eine positive Einschätzung zur Konjunktur in den USA gegeben. Die amerikanische Wirtschaft bleibe auf Wachstumskurs, hate es in dem am Vorabend veröffentlichten Konjunkturbericht der Notenbank geheißen. Allerdings wiesen die Währungshüter auch auf mögliche negative Folgen des Handelsstreits hin. Die am Nachmittag veröffentlichten besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Anleihemarkt kaum./jsl/he