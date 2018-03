Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Zehnjahreszins unter 0,5 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag wie auch viele andere Staatstitel Kursgewinne eingefahren.



Im Gegenzug fiel die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen erstmals seit Mitte Januar unter 0,5 Prozent. Im Tief wurden 0,496 Prozent erreicht.

Die Anleihekurse erhöhten sich entsprechend. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,28 Prozent auf 159,22 Punkte. Im Euroraum legten besonders deutlich Anleihen aus Ländern Südeuropas zu. In den USA fiel die Entwicklung ähnlich aus.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten für Unterstützung am Rentenmarkt. So war das von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsvertrauen für den Euroraum im März den dritten Monat in Folge gefallen. Der Indikator folgt anderen Wirtschaftsindikatoren, die sich in den vergangenen Wochen ebenfalls überwiegend eingetrübt haben. Analysten deuten die Entwicklung meist so, dass der Euroraum seinen konjunkturellen Höhepunkt überschritten habe, ohne dass sich das Wachstum deshalb stark verlangsamen müsse.

Auch schwache Inflationsdaten aus Spanien sowie Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) deuteten in Richtung einer langsameren konjunkturellen Erholung. Dies sorgte für eine höhere Nachfrage nach als sicher geltenden Schuldtiteln wie Bundesanleihen.

In den USA fielen Wirtschaftsdaten gemischt aus. Während die Häuserpreise, gemessen am Case-Shiller-Index, etwas deutlicher als erwartet gestiegen waren, hatte sich das vom Conference Board erhobene Konsumklima etwas eingetrübt./bgf/jkr/he