Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Unsicherheit bleibt groß

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,10 Prozent auf 162,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf 0,32 Prozent. Fast überall in der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist weiter groß. In der Auseinandersetzung zwischen den USA und China sprächen die Kontrahenten mittlerweile offen von einem Handelskrieg, kommentierte Jürgen Michels, Chefökonom von der BayernLB. Hinzu kämen die politischen Turbulenzen in Deutschland und Italien. So hat die Koalition hat bei ihrem Spitzentreffen im Kanzleramt am Dienstagabend keine Einigung im Asylstreit erreicht. Michels prognostizierte ein "nachhaltig hohes Unsicherheitsniveau".

Die Zahlen zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone bewegten den Anleihemarkt kaum. Die breit gefasst Geldmenge M3 wuchs im Mai etwas stärker als erwartet. Zudem stieg die Kreditvergabe an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors.

In den Vereinigten Staaten werden am Nachmittag noch Auftragszahlen zu langlebigen Gütern veröffentlicht, die einen Hinweis auf die Investitionsfreude amerikanischer Unternehmen geben. Außerdem melden sich einige Notenbanker zu Wort./jsl/bgf/jha/