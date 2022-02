Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Ukraine-Krise verunsichert erneut

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten zugelegt. Zuletzt stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 166,01 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,22 Prozent.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bleibt auch zur Wochenmitte das beherrschende Thema. Die Verunsicherung nahm am Nachmittag wieder zu. Der ukrainische Digitalminister Mychajlo Fedorow berichtete von massiven Cyberangriffen auf Internetseiten der ukrainischen Regierung. Laut einem Bericht des US-Magazins "Newsweek" warnen die USA vor einem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine in den nächsten 48 Stunden. Die als sicher geltenden Anleihen profitierten von der Entwicklung.

Am Morgen hatte sich die Lage an den Finanzmärkten vorübergehend etwas entspannt. Die Sanktionen der Europäischen Union und den USA gegen Russland waren weniger stark ausgefallen, als allgemein erwartet wurde. Am Nachmittag kippte die Stimmung dann wieder./jsl/he