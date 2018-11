Deutsche Anleihen: Kursgewinne vor Trump-Xi-Treffen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 161,54 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,31 Prozent.

Der Blick ist auf das G20-Treffen der größten Industrie- und Schwellenländer in Argentinien gerichtet. Mit Spannung wird am Samstag das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Buenos Aires erwartet. Ob Trump bei seiner Zollpolitik im Handelskonflikt Zugeständnisse machen wird, ist jedoch fraglich. Zuletzt hatte der US-Präsident mit Import-Zöllen auf Autos gedroht, die die deutsche Wirtschaft empfindlich treffen könnten.

In Europa legte zudem die Unsicherheit um Italien wieder zu. Die EU-Staaten stimmen nach Angaben aus informierten Kreisen einem offiziellen Strafverfahren gegen das hoch verschuldete Italien zu. Vertreter der nationalen Regierungen hätten die Einschätzung der EU-Kommission geteilt, dass Rom gegen die Euro-Schuldenregeln verstoße. Zudem ist die italienische Wirtschaft im dritten Quartal laut einer zweiten Schätzung geschrumpft. In einer ersten Schätzung war noch eine Stagnation ermittelt worden. Die Renditen von italienischen Staatspapieren legten gegen den Markttrend in der Eurozone zu.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed konnte die Kurse kaum bewegen. Die Mitschrift lieferte klare Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember. Dies war an den Finanzmärkten erwartet worden. Gleichzeitig gab es im Protokoll erneut Signale, die auf ein mögliches Auslaufen der Zinserhöhungen hindeuten./elm/jsl/she