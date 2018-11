Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Italiens Haushaltspolitik im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,24 Prozent auf 160,33 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um 0,02 Prozentpunkte auf 0,39 Prozent.

Vor allem die umstrittene italienische Haushaltspolitik sorgte für Unsicherheit an den Märkte und stütze daher die Nachfrage nach Bundesanleihen. Gegen den Trend in der Eurozone stiegen die Renditen von italienischen Staatsanleihen. Die italienische Regierung hat bis Dienstag Zeit, den von ihr vorgelegten Haushaltsentwurf für kommendes Jahr im Sinne der Kommission nachzubessern. Bislang hat Italien aber noch keine Signale für ein Einlenken gegeben.

Für Verunsicherung sorgten auch die schwierigen Brexit-Verhandlungen. Schließlich dürfte auch die Eurozone durch den Austritt Großbritanniens aus der EU Wachstumseinbußen haben. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen und verhandelt seit mehr als einem Jahr mit Brüssel über die Bedingungen. Es gibt derzeit großen Widerstand im britischen Parlament gegen die Brexit-Pläne der Regierung von Theresa May.

In den USA spricht die neue Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed angesichts der robusten Wirtschaftslage wie generell erwartet weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt./jsl/he