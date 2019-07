Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Italienische Anleihen im Höhenflug

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bundesanleihen haben am Montag deutlich zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,31 Prozent auf 173,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,03 Prozentpunkte auf minus 0,36 Prozent.

Die positive Grundstimmung an den Börsen verhinderte die deutlichen Kursgewinne am Anleihemarkt nicht. Die Börsen profitierten von der Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China. Am Wochenende hatten sich auf dem G20-Gipfel die Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen verständigt.

Extreme Kursgewinne verbuchten italienische Anleihen. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel im Gegenzug erstmals seit Mai 2018 unter die Marke von zwei Prozent. Damals hatte sich die gegenwärtige Regierung aus Lega und Fünf Sterne angebahnt. Italien profitiert derzeit von mehreren Entwicklungen, darunter die Aussicht auf eine noch lockerere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Annahme, dass eine Eskalation des Haushaltsstreits mit der EU-Kommission vermieden werden kann. Die Rendite zehnjähriger italienischer Anleihen fiel um 0,15 Prozentpunkte auf 1,94 Prozent./jsl/he