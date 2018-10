Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Italien verunsichert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,22 Prozent auf bei 159,12 Punkten Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 0,46 Prozent.

Die deutschen Anleihen profitierten von der Unsicherheit um Italien. Die EU-Kommission will laut einem Bericht des "Spiegels" den Haushaltsentwurf der italienischen Regierung ablehnen. Die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega in Rom 2019 will weit mehr Schulden aufnehmen als mit der EU vereinbart.

Die umstrittene Haushaltspolitik des drittgrößten Landes der Eurozone sorgt schon seit geraumer Zeit für Verunsicherung am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger italienischer Papiere stieg um 0,10 Prozentpunkte auf 3,55 Prozent. Gegen den allgemeinen Markttrend stiegen auch die Renditen spanischer, portugiesischer und griechischer Anleihen./jsl/jha/