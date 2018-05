Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Italien verunsichert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag gestützt durch die politische Entwicklung in Italien zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,11 Prozent auf 158,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,63 Prozent.

Die von der Regierungsbildung in Italien ausgehende Verunsicherung hat die als sicher geltenden deutschen Anleihen gestützt. Die beiden populistischen Parteien Fünf Sterne und Lega haben sich abschließend auf ein Regierungsprogramm geeinigt. In dem Programm werden Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen gefordert, die kaum mit den Verpflichtungen in der Eurozone zu vereinbaren sein dürften. Zumindest taucht die Forderung nach einem Schuldenerlass durch die EZB nicht mehr in dem Papier auf.

Die Kurse italienischer Staatsanleihen gaben merklich nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg im Gegenzug um zehn Basispunkte auf 2,205 Prozent. Merklich gestiegen sind auch die Risikozuschläge für portugiesische und spanische Anleihen. Das Thema Italien dürfte auch in den kommenden Tagen für Bewegung sorgen. Schließlich ist die Frage, wer Premierminister werden soll, noch offen. Zudem sollen die Mitglieder der beiden Parteien über das Programm abstimmen./jsl/jkr/jha/