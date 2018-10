Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Italien bleibt im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag erneut von schwachen Aktienmärkten profitiert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,37 Prozent auf 160,68 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um 0,05 Punkte auf 0,34 Prozent.

Das robuste Wirtschaftswachstum in den USA bewegte die Festverzinslichen kaum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Zeitraum Juli bis September um auf das Jahr hochgerechnete 3,5 Prozent gewachsen. Ökonomen hatten nur mit 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft noch um annualisierte 4,2 Prozent gewachsen.

"Die USA schalten also beim Wachstum in einen kleineren Gang", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Dies habe aber durchaus auch positive Aspekte: "Ein gemäßigteres Wachstum vermeidet eine Überhitzung." Die Fed werde also nicht gezwungen sein, von ihrem Kurs der lediglich moderaten Zinsanhebungen abzuweichen.

In den meisten Ländern der Eurozone legten die Kurse zu. Auch italienische Papiere stiegen nach anfänglichen Verlusten. Zunächst waren die Kurse noch unter Druck geraten. Die Unsicherheit um die italienische Haushaltspolitik bleibt jedoch hoch.

Am Abend könnte zudem die Ratingagentur Standard & Poor's ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit von Italien anpassen. Es wird zumindest eine Herabsetzung des Ausblicks für die Note erwartet. Auch eine Herabstufung wird angesichts des schwelenden Konflikt des Landes mit der EU-Kommission über den Staatshaushalt nicht ausgeschlossen./jsl/he