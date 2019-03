Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Hoffnung auf geordneten Brexit schrumpft

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag zugelegt.



Die Hoffnung auf einen geordneten Brexit sind wieder geschrumpft. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,11 Prozent auf 164,58 Punkte. Am Vormittag hatte der Terminkontrakt noch unter 164 Punkten notiert. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag zuletzt bei 0,05 Prozent.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Montagabend im Gespräch mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Zugeständnisse im Brexit-Prozess erhalten. Die Hoffnung, dass ein harter Brexit vermieden werden könnte, hatte die Anleihen zunächst belastet. Die Chancen auf einen geordneten Brexit sind aber wieder deutlich gesunken. Zahlreiche Parlamentarier ihrer Konservativen Partei, aber auch die nordirische DUP, auf deren Stimmen die Minderheitsregierung angewiesen ist, kritisierten das nachgebesserte Abkommen scharf.

Die Gefahr eines chaotischen Brexit gilt an den Finanzmärkten zusammen mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China als derzeit größtes politisches Risiko. Angesichts der ohnehin schwächelnden Weltwirtschaft käme ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Übergangsregelung zur Unzeit. Dagegen könnte ein Brexit in geordneten Bahnen die Unsicherheit an den Märkten und in der Wirtschaft ein Stück weit beseitigen. Die Kurse britischer Anleihen legten am Nachmittag deutlich zu./jsl/fba