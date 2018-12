Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Französische Staatsanleihen unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen.



Der richtungweisende Bund-Future kletterte bis zum späten Nachmittag um 0,18 Prozent auf 163,49 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,23 Prozent.

Verunsichert wurden die Märkte durch die Versprechungen des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Mit Zugeständnissen in der Sozialpolitik will er die "Gelbwesten"-Krise in den Griff bekommen. Premierminister Edouard Philippe räumte am Dienstag ein, dass die Maßnahmen das Haushaltsdefizit im Jahr 2019 nach oben treiben werden.

Die EU-Kommission kündigte bereits an, dass man die Folgen der Versprechungen für den Haushalt genau beobachten werde. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft, hat bereits einen Haushaltskonflikt mit der EU. Die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen legten daher zu. Auch in Italien stiegen die Renditen./jsl/elm/men