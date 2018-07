Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Eskalation im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatspapiere sind am Freitag gestiegen.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,10 Prozent auf 162,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug leicht auf 0,29 Prozent.

Die weitere Eskalation im Handelsstreit sorgte für etwas Verunsicherung. Nach Inkrafttreten von US-Strafzöllen auf chinesische Importe reagierte China am Freitag mit ähnlichen Sonderabgaben auf Einfuhren aus den USA. China sehe sich zum "notwendigen Gegenangriff" gezwungen, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums. Die USA hätten "den größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte" eingeläutet. Die Auswirkungen auf den Anleihemarkt hielten sich aber in Grenzen, weil die jüngsten Schritte vorab erwartet worden waren.

Robuste Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten die als sicher geltenden Staatspapiere nur vorübergehend. Das verarbeitende Gewerbe hat seine Gesamtproduktion unerwartet deutlich ausgeweitet. Bereits am Donnerstag waren überraschend gute Auftragszahlen von der deutschen Industrie veröffentlicht worden.

Im weiteren Tagesverlauf könnte noch der US-Arbeitsmarktbericht für Bewegung am Rentenmarkt sorgen./jsl/tos/jha/