Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Entspannung in Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte um 0,13 Prozent auf 168,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf ein Rekordtief. Zeitweise sank sie bis auf minus 0,23 Prozent. Damit wurde das am Vortag erreichte Tief leicht unterschritten. Zuletzt lag die Rendite bei minus 0,221 Prozent.

Belastet werden die Marktzinsen durch die Erwartung von Zinssenkungen in den USA. An den Finanzmärkten werden in diesem Jahr bis zu drei Reduzierungen erwartet. Hintergrund ist der US-chinesische Handelskonflikt, der die Weltwirtschaft belastet. Am Dienstag schlug US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für Zinssenkungen zumindest nicht zu. Man werde die wirtschaftlichen Auswirkungen genau beobachten und "wie immer" entsprechend handeln, um das Wachstum aufrecht zu halten.

Die Lage am italienischen Anleihemark entspannte sich im Tagesverlauf. Zunächst waren die Renditen noch deutlich gestiegen. Schließlich hatte EU-Kommission den EU-Ländern empfohlen, ein Sanktionsverfahren gegen die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone in Gang zu setzen. Am Nachmittag äußerte sich der italienische Premierminister Giuseppe Conte aber entgegenkommend. Italien suche weiter den Dialog mit der EU-Kommission. Zuletzt sanken die Renditen für zehnjährige italienische Staatsanleihen um 0,05 Prozentpunkte auf 2,43 Prozent./jsl/he