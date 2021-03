Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Astrazeneca-Impfungen ausgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,26 Prozent auf 171,74 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,34 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Anleihen profitierten am Nachmittag von einer gestiegenen Verunsicherung.