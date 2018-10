Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Aktienmarktverluste stützen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutliche Kursverluste an den Aktienmärkten haben die Anleger in deutsche Staatsanleihen getrieben.



Der Kurs des Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,11 Prozent auf 158,30 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug um 0,03 Prozentpunkte auf 0,52 Prozent.

In der Nacht waren die US-Aktienmärkte stark unter Druck geraten. Die Vorgaben belasteten auch die Aktienmärkte in Asien und Europa. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank bleibt abzuwarten, ob es sich bei dem Aktieneinbruch um eine "gesunde Korrektur" oder um "die Spitze des Eisbergs" handelt.

US-Präsident Donald Trump, der die US-Notenbank Fed wegen ihrer Zinserhöhungen bereits zuvor wiederholt öffentlich kritisiert hatte, sagte am Mittwoch, dass die Fed "verrückt geworden" sei. Trump befürchtet, dass die Währungshüter mit ihrer Geldpolitik den US-Wirtschaftsboom abwürgen könnte. Am Donnerstag machte er die Fed erneut für die Kursverluste an den Aktienmärkten verantwortlich. Er sagte, dass er Notenbankchef Jerome Powell nicht feuern werde. Eine Entlassung von Powell wäre allerdings auch nur möglich, falls konkrete Gründe vorliegen und der Senat zustimmen würde.

Belastet wurde durch die Verunsicherung der sowieso schon angeschlagene italienische Anleihemarkt. Die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen legten deutlich zu. Der italienische Senat hat den umstrittenen Defizitzielen der Regierung zugestimmt, was weiter drückte. Gestiegen sind auch die Renditen für spanische, portugiesische und griechische Staatsanleihen. In den meisten anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück./jsl/fba