Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg gegen Mittag um 0,05 Prozent auf 168,63 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,214 Prozent. Mit minus 0,221 Prozent wurde zeitweise ein neues Rekordtief erreicht.

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist weiterhin sehr groß. Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China treibt die Anleger in die als sicher geltenden Staatsanleihen. Analyst Miraji Othman von der BayernLB sieht die Finanzmärkte weiter im "Würgegriff des Handelskonflikts".

Zuletzt gab es scharfe Kritik aus China an die Adresse der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. In den Handelsgesprächen habe Washington mehrere "Rückzieher" gemacht und trage die volle Verantwortung für den Stillstand in den Verhandlungen, hieß es in Staatsmedien am Montag.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Mai wie erwartet eingetrübt. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex ist um 0,2 Punkte auf 47,7 Punkte gefallen. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. In den USA steht am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie auf dem Kalender./jsl/jkr/stk