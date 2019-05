Deutsche Anleihen: Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag bis zum Mittag zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 167,10 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,12 Prozent.

Verluste an den Aktienmärkten stützten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Marktbeobachter sprachen von einer gedämpften Risikofreude bei den Anlegern kurz vor dem Wochenende. Zudem ist die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China ein bestimmendes Thema.

Besonders deutlich entspannt hat sich die Lage an südeuropäischen Anleihemärkten. In Spanien sank die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen mit 0,85 Prozent auf den niedrigsten jemals erreichten Stand. Noch deutlicher fielen die Renditen in Italien.

Auch gestiegen sind die Kurse britischer Staatsanleihen. Die wochenlangen Gespräche zwischen der britischen Regierung und der Opposition über einen Kompromiss im Brexit-Streit sind vorerst gescheitert. Die Annahme des mit der Europäischen Union verhandelten Brexit-Abkommens durch das britische Parlament wird damit immer unwahrscheinlicher. Zugleich erhöht sich die Gefahr eines ungeordneten Brexit ohne Abkommen.

