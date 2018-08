Deutsche Anleihen: Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,18 Prozent auf 163,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,33 Prozent.

Die Lage an den Finanzmärkten der Schwellenländer sorgt erneut für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Als sicher geltende Anleihen blieben in diesem Umfeld gefragt. Die Währungen Indiens und Indonesiens, die Rupie und die Rupiah, verloren gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert. Etwas Beruhigung gab es allerdings bei der türkischen Lira und dem argentinischen Peso. Beide Währungen erholten sich ein wenig von ihrer jüngsten Talfahrt. Der Peso profitierte von der Zusicherung des Internationalen Währungsfonds (IWF), dass Argentinien die "volle Unterstützung" habe. Noch am Donnerstag hatte eine drastische Leitzinsanhebung dem Peso nicht geholfen.

Die Inflationsdaten aus der Eurozone stützten zudem ein wenig die Anleihen. Die Inflationsrate fiel von 2,1 Prozent im Vormonat auf 2,0 Prozent. Volkswirte hatten mit einer stabilen Rate gerechnet. Auch die Kerninflationsrate ging zurück. Bei der Kernrate werden die Preise für Energie, Nahrungs- und Genussmittel nicht berücksichtigt. Die Daten dürften die EZB in ihrer lockeren Geldpolitik bestätigen.

"Man muss nun kein Volkswirt sein, um zu prognostizieren, dass sich bei den Teuerungsraten ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise auf Sicht der kommenden Monate kaum etwas signifikant ändern wird", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Mario Draghi fokussiere sich deshalb auf den etwas längeren Horizont. Da die Arbeitslosenquote in den vergangenen Jahren deutlich gefallen sei und sachter Lohnauftrieb zu vermelden sei, könnten tatsächlich in moderatem Umfang höhere Zuwachsraten bei der Kernteuerung zu verzeichnen sein. In diesem Fall sei dann eine Zinserhöhung zum Jahresende 2019 drin, so Gitzel./jsl/tos