Deutsche Anleihen: Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag moderat gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Abend um 0,16 Prozent auf 159,43 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen war etwas tiefer bei 0,49 Prozent. Im restlichen Euroraum fielen die Renditen zumeist etwas stärker, besonders deutlich in Italien und Spanien.

Am Markt war die Rede von einem eher impulslosen Handel. Die veröffentlichten Konjunkturdaten konnten keine entscheidenden Akzente setzen. Arbeitslosenzahlen aus Deutschland fielen abermals gut aus. Inflationsdaten aus Deutschland zeigten zwar einen höheren Preisauftrieb. Analysten relativierten den Anstieg aber damit, dass er vornehmlich auf die frühe Lage des diesjährigen Osterfestes zurückzuführen sei.

Auch amerikanische Konjunkturdaten konnten am Nachmittag nicht nennenswert bewegen. Die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt fielen ein weiteres Mal sehr gut aus, während sich der Preisauftrieb - gemessen an dem von der US-Notenbank bevorzugten Preisindex PCE - leicht verstärkt hatte. Stimmungsdaten aus der Industrie und zum Privatverbrauch fielen uneinheitlich aus./bgf/he