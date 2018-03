Deutsche Anleihen: Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum späten Nachmittag um 0,20 Prozent auf 158,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,57 Prozent. Auch in den meisten Ländern der Eurozone fielen die Renditen.

Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone wurden am Vormittag nicht veröffentlicht. Trotz überwiegend starker US-Konjunkturdaten legten die deutschen Anleihen am Nachmittag weiter zu. So hellte sich ein Konjunkturbarometer für die Region New York spürbar auf und die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe fielen abermals robust aus.

In Norwegen könnte der Leitzins in diesem Jahr wieder angehoben werden. In der Zeit "nach dem Sommer 2018" sei eine Zinserhöhung "höchstwahrscheinlich", sagte der Chef der norwegischen Notenbank, Oystein Olsen. Die Renditen norwegischer Anleihen legten danach kurzzeitig zu. Sie drehten jedoch rasch wieder ins Minus. Schließlich hatten sich Analysten schon bisher eine Zinsanhebung in diesem Jahr vorstellen können. Allerdings war bislang unklar, welchen Zeitraum die Notenbank erwartet./jsl/tos