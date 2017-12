Deutsche Anleihen: Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch Kursgewinne verbucht.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 161,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,41 Prozent.

"An den Rentenmärkten sollte es heute vergleichsweise ruhig bei geringen Umsätzen zugehen", sagte Anleiheexperte Dirk Gojny von der National-Bank. Erst am Nachmittag könnten einige US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen. Erwartet wird das nationale Verbrauchervertrauen und Zahlen vom Häusermarkt.

In den meisten Ländern der Eurozone gingen die Renditen etwas zurück. Gestiegen sind sie jedoch in Italien. Hier finden an diesem Mittwoch eine Reihe von Anleiheauktionen statt. Es sind die letzten in diesem Jahr. Angesichts der im Frühjahr erwarteten Wahlen steht Italien besonders im Blick./jsl/jkr/stk