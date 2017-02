Deutsche Anleihen: Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,11 Prozent auf 162,04 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,45 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Vor allem die schwache Entwicklung an den Aktienmärkten stützte laut Händlern die Festverzinslichen. Neben dem stärkeren Euro trübten enttäuschende Unternehmenszahlen die Stimmung. Die in der Eurozone im Dezember überraschend deutlich gestiegenen Erzeugerpreise belasteten in diesem Umfeld nicht.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend brachte keine Überraschungen mit sich. Der US-Leitzins bleibt wie erwartet zwischen 0,50 und 0,75 Prozent. In Zukunft werde es nur schrittweise Zinserhöhungen geben, betonte die Fed einmal mehr. "Das Timing bleibt unklar", schreibt Dirk Gojny, Rentenmarktexperte bei der National-Bank. Die Fed habe sich damit weniger entschlossen gezeigt, als einige erwartet hatten./jsl/jkr/stb