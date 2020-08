Deutsche Anleihen: Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nach anfänglichen Verlusten zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,13 Prozent auf 175,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,41 Prozent. Die eher verhaltene Stimmung am deutschen Aktienmarkt stützte die Festverzinslichen.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten die Anleihen nicht. Die Wirtschaftsstimmung hat sich im August weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der von der EU-Kommission erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) legte im August stärker zu als Volkswirte erwartet hatten. Auch ein in den USA überraschend deutlich gestiegenes Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan belastete die Anleihen nicht.

Am Donnerstag hatte die Änderung der geldpolitischen Strategie der US-Notenbank die Anleihen noch belastet. Die Fed hatte einen Schwenk hin zu einer tendenziell noch expansiveren Ausrichtung vollzogen. Künftig will die Notenbank ihr Inflationsziel an Durchschnittswerten orientieren. Damit kann sie auch Inflationsraten tolerieren, die über dem bisherigen Zielwert von zwei Prozent liegen, ohne den Leitzins anheben zu müssen. Am Markt wird aber ohnehin fest damit gerechnet, dass die Nullzinspolitik noch für lange Zeit fortgesetzt wird. /jsl/he