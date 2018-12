Deutsche Anleihen: Kurse steigen nach schwachen ifo-Daten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Anleihen sind am Dienstag nach schwächer als erwarteten Daten des Ifo-Geschäftsklimas gestiegen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,08 Prozent auf 163,39 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,23 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern des Euroraums legten die Kurse der Anleihen zu.

Das Ifo-Geschäftsklima, der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft, zeigt eine deutliche Stimmungseintrübung unter den befragten Unternehmen. Im Dezember weist der Index nun den vierten Rückgang in Folge auf. Von Beobachtern war eine nicht ganz so deutliche Abschwächung erwartet worden. Bankökonomen machen vor allem die zahlreichen politischen Risiken wie die Gefahr eines ungeordneten Brexits oder das schwache Wirtschaftswachstum Chinas für die schlechte Stimmung bei den Unternehmen verantwortlich.

Der Markt wartet auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die an diesem Mittwoch anstehen. US-Präsident Donald Trump griff nach seinen heftigen Attacken am Vortag erneut die Geldpolitik der Fed an. Er forderte die Notenbank auf, den Leitzins nicht anzuheben und keinen "weiteren Fehler" zu begehen. Die Märkte gehen jedoch weiter von einer Leitzinserhöhung aus. Fraglich ist jedoch, wie die Fed im Jahr 2019 weiter vorgeht./jsl/mis