Deutsche Anleihen: Kurse leicht gefallen - Renditeanstieg zunächst gebremst

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gefallen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank zuletzt um 0,04 Prozent auf 157,77 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen lag wenig verändert bei 0,63 Prozent. Der Renditeanstieg der vergangenen Tagen setzte sich damit nicht fort.

Der Markt habe vor der Sitzung des EZB-Rats an diesem Donnerstag eine abwartende Haltung eingenommen, hieß es aus dem Handel. Ein enttäuschend ausgefallenenes Ifo-Geschäftsklima stützte die Anleihekurse nicht. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im April den fünften Monat in Folge eingetrübt. Der Chefvolkswirt der Bank ING-Diba, Carsten Brzeski, erkannte in den Ifo-Daten eine "weitere kalte Dusche". Auch in Frankreich und Italien trübte sich das Geschäftsklima ein.

Händler sehen nach dem jüngsten Höhenflug der Renditen nur eine Verschnaufpause am Anleihemarkt. So hat in den USA die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit Anfang 2014 die Marke von drei Prozent erreicht. Der Kapitalmarktzins stieg am Nachmittag kurzzeitig genau auf 3,00 Prozent. Zuletzt fiel die Rendite in den USA jedoch wieder leicht zurück und lag bei 2,988 Prozent./jsl/tos