Deutsche Anleihen: Kurse legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag etwas gestiegen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future kletterte um 0,08 Prozent auf 165,29 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 0,001 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen etwas nach.

Im Vormittagshandel wurden in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch in den USA stehen am Nachmittag keine wichtigen Daten auf dem Kalender. Der Internationale Währungsfonds (IWF) veröffentlicht zum Auftakt seiner Frühjahrstagung neue Konjunkturprognosen.

Damit dürfte einmal mehr der Brexit die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel am Mittwoch will die britische Regierungschefin Theresa May mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Lösungswege ausloten. Nach wie vor ist nicht absehbar, ob Großbritannien mit oder ohne Austrittsvertrag aus der Europäischen Union ausscheidet. Die britische Regierungsvertreterin Andrea Leadsom hat Änderungen am längst fertiggezurrten Brexit-Abkommen vorgeschlagen. Die Kurse von britischen Anleihen gaben etwas nach./jsl/jkr/jha/