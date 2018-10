Deutsche Anleihen: Kurse drehen nach schwachen ZEW-Daten leicht ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nach anfänglichen Verlusten leicht ins Plus gedreht.



Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,02 Prozent auf 158,60 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,49 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland stützten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die ZEW-Konjunkturerwartungen hatten sich im Oktober deutlich stärker als erwartet eingetrübt. "Die Erwartungen für die deutsche Wirtschaft werden vor allem durch den sich verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet", erklärte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Stimmungseintrübung bei den befragen Finanzexperten.

Besonders deutlich gesunken sind die Renditen am italienischen Anleihemarkt. Die italienische Regierung hat ihren wegen höherer Schulden umstrittenen Haushaltsentwurf wie vorgesehen zur Prüfung an die EU-Kommission in Brüssel geschickt. Das italienische Kabinett hatte die Pläne der Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega am Montagabend gebilligt. Von der Entwicklung in Italien profitierte auch der griechische Anleihemarkt. Auch hier gaben die Renditen deutlich nach./jsl/jkr/jha/